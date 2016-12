22 aprile 2015 La Bella e la Bestia, Ewan McGregor sarà il candelabro Lumiere La star di "Moulin Rouge!" presterà la sua voce al candelabro donnaiolo nel live-action movie Disney, la cui uscita è programmata per marzo 2017 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:13 - Ewan McGregor sarà Lumiere nel live-action movie de "La Bella e la Bestia". Secondo la rivista The Hollywood Reporter, l'attore è a un passo dall'accordo con la Disney, che così arricchisce di un'altra star un cast già stellare. Il ruolo del candelabro maître del castello incantato è l'unico a non essere ancora stato assegnato. Per McGregor si tratta di un ritorno al musical, dopo "Moulin Rouge!"del 2001. Il film dovrebbe uscire nel marzo 2017.

Per il live-action de La Bella e la Bestia, la Disney ha deciso di fare le cose in grande, ingaggiando tante star di Hollywood. Emma Watson sarà Belle, l'ex Downton Abbey, Dan Stevens, interpreterà la Bestia e il premio Oscar Kevin Kline vestirà i panni di Maurice, lo strambo padre della protagonista. La casa di produzione ha deciso di pescare tra i big del cinema anche per i ruoli dei personaggi animati del film, come la teiera Mrs Bric, che sarà doppiata da Emma Thompson, e l'orologio Tockins, affidato a sir Ian McKellen.



Restava da trovare la voce giusta per il leggendario Lumiere, il candelabro donnaiolo che nel film canta molte canzoni, compreso il brano "Stia con noi", inserito nella pellicola d'animazione del 1991 e che sarà riproposto, insieme ad altri, in questo riadattamento. La scelta pare sia caduta sull'attore scozzese, che avrà il compito di far rivivere il celebre personaggio dall'inconfondibile accento francese.



La Disney non si è però fermata qui: Stanley Tucci è stato infatti ingaggiato per doppiare un altro personaggio animato, il pianoforte Cadenza.