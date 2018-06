La Badante, chi si nasconde dietro l'album misterioso?

L'immagine di copertina non suggerisce granché, una donna orientale che mangia una zuppa con una espressione triste. Il titolo è eloquente: " L’amore è un algoritmo borghese ". L'album, uscito il 25 maggio, è il lavoro del collettivo misterioso La Badante - rigorosamente anonimo - che porta la prima volta in italiano l'ironia dei testi del fenomeno mainstream spagnolo Fangoria, paladini del mondo Lgbt. Il disco è stato presentato a Milano da Victoria Cabello , Diego , La Pina , Linus , Nicola Savino , Costantino della Gherardesca , Andrea Pinna e il collettivo social Sciuragram . La Badante si nasconde tra loro.

Il debutto de La Badante è stato con Parole d’amore interpretato in lip sync da uno straordinario Aldo Busi. In Praticamente Incosciente emerge la genialità di Genny Ferlopez, ma il tema della matematica dei sentimenti ha raggiunto il suo apice nella clip del singolo Geometria Polisentimentale pubblicata nel giorno della lotta mondiale contro l’omofobia.

L’album, disponibile anche in vinile, racchiude 8 tracce, rappresentative di 20 anni di evoluzione e successi della band, con un minuzioso lavoro di adattamento dei testi, sempre in bilico tra giochi lessicali e analisi dei sentimenti, reinterpretando perfettamente un mood musicale retro in chiave contemporanea. Il dsico è stato anticipato dall’uscita dei tre singoli "Parole d’amore", "Praticamente Inconsciente" e "Geometria Polisentimentale", tutti e 3 attraverso dei videoclip che hanno conquistato il web.

Come in una stringa algoritmica percorriamo processi obbligati, sensazioni che sono universali con soluzioni semplici...

"I processi dell’amore nel percorso che va dall’attrazione all’infatuazione - spiega La Badante - proseguendo nella passione amorosa e sessuale fino alla disillusione dell’amore stesso, seguono strade che solo all’apparenza possono sembrare illogiche ma che in realtà sono condizionate dall’ambiente circostante, dalla consapevolezza di se e dell’oggetto che si è scelto per proiettare il nostro desiderio d’amare ed essere amati. Come in una stringa algoritmica percorriamo processi obbligati, sensazioni che sono universali con soluzioni semplici o a volte complicate ma sempre condizionate dal corpo imposto e la sua chimica, le esperienze già vissute e dall’ambiente circostante. L’amore quindi non è altro che un algoritmo borghese, una formula che varia indeterminatamente e che quindi cambia con lo sguardo che siamo disposti a concedere nei confronti dell’oggetto amato".