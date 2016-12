L'Unesco incorona Roma "città creativa" per il cinema

L'Unesco ha proclamato Roma "città creativa" del cinema. Il prestigioso riconoscimento internazionale è stato annunciato ufficialmente a Parigi e consente alla capitale di fare il suo ingresso nel network che conta finora 69 città in 32 Paesi e del quale fanno già parte Bologna per la musica, Fabriano per Crafts and Folk Art, Torino per il design. Con Roma entra anche Parma, proclamata città creativa per la gastronomia.