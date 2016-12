L'Umbria Jazz risplende con Mika e Ezio Bosso

Tanti grandi nomi in cartellone per l'edizione 2016 dell' Umbria Jazz . La kermesse aprirà i battenti l'8 luglio con Massimo Ranieri e la sua "Malia", una rilettura in chiave jazz delle canzoni napoletane. Già esauriti i biglietti per il fenomeno del pop Mika , che il 10 luglio si esibirà all'Arena Santa Giulia. Tra gli ospiti italiani anche Stefano Bollani (17 luglio) e Ezio Bosso (10 luglio), fresco di disco d'oro.

Tantissime le stelle del panorama jazz e non solo che animeranno le strade di Perugia: Diana Krall (9 luglio), Buddy Guy (11 luglio), il duo Pat Metheny - Ron Carter (13 luglio) e George Clinton (15 luglio). E ancora Chick Corea (che festeggia 75 anni) e Stefano Bollani il 17 luglio chiuderanno il festival con una dedica alla musica napoletana.



Tanti anche gli ospiti italiani come Roberto Gatto (10 luglio) e Enrico Rava con il nuovo quartetto (13 luglio). Sold out il live del 10 luglio di Ezio Bosso, reduce da un disco d'oro, mentre Mauro Ottolini il 12 luglio porterà sul palco una colonna sonora originale scritta per un film di Buster Keaton.



PER INFORMAZIONI E IL PROGRAMMA COMPLETO

http://www.umbriajazz.com/