L’ultimo sexy allenamento di Britney Spears

È stata la scolaretta annoiata in "Baby One More Time", una delle canzoni più ascoltate degli anni Novanta e fra i maggiori successi per una cantante teenager, e a mano a mano che la sua popolarità cresceva ha abbandonato i panni della goffa ragazzina per vestire quelli della donna matura ma non troppo. Una cosa però a non essere cambiata per Britney Spears è la passione per la palestra, alla quale non rinuncerebbe per niente al mondo e che pratica sempre, non importa cosa abbia addosso. In un video postato martedì su Instagram la Principessa del Pop ha deciso di approfittare della bella giornata per una sessione esterna, indossando un outfit semplice: top rosso, calzoncini viola, scarpe e reggiseno blu. A prescindere dall'abbigliamento, è evidente come la cantante sia ancora in ottima forma e non si faccia problemi a dimostrarlo.