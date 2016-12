Niente cerimonie ufficiali, questo Albertazzi aveva disposto per il suo commiato. E così è stato. Nella sua tenuta in provincia di Grosseto si sono radunati i suoi amici per l'ultimo saluto. Tra i volti noti, sono arrivati in Maremma l'attrice Mariangela D'Abbraccio, Caterina Caselli e Ornella Vanoni e anchela presentatrice Milly Carlucci, che aveva tra l'altro lavorato con Albertazzi in una delle ultime edizioni di "Ballando con le Stelle" e Oliviero Beha.