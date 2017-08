L'autunno si scalda con i live di Rolling Stones e Lady Gaga

Tra i primi a ripartire c'è Ligabue, il 4 settembre da Rimini. L'artista riprende il tour che era stato interrotto ben due volte a causa di un problema alle corde vocali, per recuperare le 32 date del Mondovisione tour. Due giorni dopo all'Arena di Verona, città d'elezione per gli eventi speciali in musica, si celebra il decimo anniversario dalla morte di Luciano Pavarotti. A ricordare il grande tenore italiano ci saranno tra gli altri anche Placido Domingo e José Carreras, che più volte hanno condiviso il palco con il Maestro.



Anche Elisa ha scelto l'Arena per la festa dei suoi primi 20 anni di carriera. Verona sarà sua per quattro date: il 12, 13, 15 e 16 settembre, con quattro concerti diversi. Concerto evento anche per Umberto Tozzi e i 40 anni della sua hit "Ti Amo", il 18 settembre sempre nell'anfiteatro scaligero. All'Arena sbarca di nuovo Zucchero dal 20 al 25 settembre, con altri 6 appuntamenti del "Black Cat World Tour 2017". Con quelli realizzati nei mesi precedenti, il bluesman stabilisce il record assoluto di 22 date a Verona in 12 mesi. Torna sul palco a ottobre anche Francesco de Gregori, impegnato anche tra Stati Uniti ed Europa.



A quattro anni di distanza dal disco che l'ha resa famosa in tutto il mondo, Lorde presenta in Italia il suo nuovo "Melodrama", il 12 ottobre a Milano. Per gli amanti delle sonorità jazz e della canzone americana, Diana Krall lo stesso giorno arriva in Italia a Milano e il giorno dopo a Roma.



Anche novembre ha in serbo parecchie sorprese. Il 3 a Milano, i Kasabian propongono la coda autunnale del tour estivo che ha già fatto tappa nel nostro Paese nelle scorse settimane. Dagli One Direction alla carriera solista, Harry Styles è pronto per proporre al pubblico il suo album, il 10 novembre a Milano.