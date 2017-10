21 settembre 2017 11:27 LʼAura: "Il contrario dellʼamore è la faccia nascosta, ciò che non si vede" La cantautrice torna con un nuovo disco e... si fa in tre

Dopo sei anni di silenzio L'Aura torna sulla scena musicale e si fa in tre per "Il contrario dell'amore". Mary Jane, Lucy e Lisa: sono questi gli alter ego scelti dalla cantautrice per esplorare il lato nascosto del sentimento. "Per me è tutto quello che dell'amore non si vede, l'altra faccia. Oltre al lato sdolcinato c'è infatti quello delle aspettative. Ma l'amore reale è ciò che vivi e dentro a volte c'è anche molto odio" ha svelato a Tgcom24.

L'amore reale a volte è fatto anche di molto odio Dietro il sorriso solare e il volto rassicurante di L'Aura si cela una donna forte e ribelle, che ha fatto i conti con il suo passato e ne è uscita più forte di prima. E nel disco ha messo tutto di sé: dalla rabbia giovanile alla serenità arrivata con la maturità e il primo figlio, passando per le fughe dalla realtà che sono state un rifugio nei momenti più difficili.



"Il contrario dell'amore" arriva a sei anni di distanza dal precedente disco, cos'è successo in questo periodo?

La scrittura del disco è coincisa con un mio momento problematico, sia a livello fisico che mentale. Per diversi anni non sono stata bene e anche per questo ho tardato con l'uscita. Ma quando mi sono ripresa ho capito che era il momento di concretizzare e di condividere la mia musica.



C'è stato un cambiamento rispetto ai precedenti lavori?

Sì, soprattutto a livello testuale. In passato l'ho sempre sacrificato in nome della musica, mentre ultimamente ho dato sempre più importanza alla forma e al significato delle parole. Adesso musica e testo devono essere sullo stesso livello.



Com'è nato il progetto?

E' stato un processo naturale. Ho iniziato a lavorarci dal 2012 e parallelamente ho iniziato a scrivere dei racconti, che narrano in maniera più estesa le storie contenute nelle canzoni. Usciranno a breve sul mio sito.



Il titolo del disco è "Il contrario dell'amore". Cos'è per te?

E' tutto quello che dell'amore non si vede. Perché è un sentimento con la doppia faccia: c'è il lato sdolcinato e poi quello nascosto delle aspettative. Ma nel momento in cui ti aspetti altro stai anche cercando altro, il contrario dell'amore.



Cos'è invece l'amore?

Nel disco descrivo com'è veramente l'amore, che è fatto anche di molto odio a volte. E' proprio con la persona amata che tiriamo fuori il peggio di noi. Il segreto è saper perdonare e perdonarsi, dire molte volte scusa e ti amo.

