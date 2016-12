24 febbraio 2015 L'attrice Antonella Salvucci gira un film con il fratello di Julia Roberts Sul set romano con Eric in "The Voice of the Diva" di Michael Oblowitz, film sull'amore tra la Gardner e Sinatra. Intanto posa per il fotografo delle dive in lingerie succinta Tweet google 0 Invia ad un amico

11:42 - Sul set romano del nuovo film del regista sudafricano Michael Oblowitz "The voice of the diva", accanto a Eric Roberts, fratello di Julia, ci sarà anche lei, Antonella Salvucci, attrice e conduttrice, già ammirata in tante fiction come "L'onore e il rispetto" o "Il bello delle donne 2". Bruno Oliviero, che di dive se ne intende, l'ha voluta fotografare e ne ha messo in luce l'irresistibile sensualità in una serie di scatti ad alto tasso di eros

Nel film di Oblowitz, che racconta il passionale e turbolento amore tra Frank Sinatra e Ava Gardner, interpreterà il ruolo di Claudia Cardinale, negli scatti di Oliviero Antonella Salvucci interpreta se stessa in succinta lingerie o coperta solo da un velo di tulle. Sensuale, seducente e irresistibile.



Ricchissimo il curriculum della bella attrice di Civitavecchia, classe 1981: tanta televisione e tanto cinema. L'abbiamo ammirata nella fiction "L'onore e il rispetto" 3° serie. Nel 2005 ha partecipato alle fiction "Distretto di Polizia 5"," Carabinieri 5" e "Il bello delle donne 2", tutte 3 in onda su Canale 5. Al cinema ha interpretato diversi ruoli da protagonista come nel film "L'educazione sentimentale di Eugénie" diretto da Aurelio Grimaldi e in altri in ruoli minori come "The Torturer" regia di Lamberto Bava, "L'amico di famiglia" di Paolo Sorrentino, "Night of the Sinner" di Alessandro Perrella e molti altri.



Appena ritornata da Sanremo, dove ha presentato il Gran Galà di apertura del Festival, ha contemporaneamente girato delle scene del film "The Voice and the Diva".

Un carriera in ascesa e un futuro da Diva, almeno dietro al sapiente obiettivo di Bruno Oliviero, che delle Dive è sempre stato il fotografo più fedele.