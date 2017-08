6 luglio 2017 12:03 Lʼatteso ritorno di Aba: provocazione e nudi con "Never Done Before" Allʼanagrafe Chiara Gallana, la cantante si è già fatta notare per la sua voce particolare, apprezzata da artisti italiani e internazionali

E' tornata Aba. L'uscita del suo nuovo album "Oxygen", prevista per il 14 luglio, è anticipata dal singolo "Never Done Before": come spiega la poliedrica artista, la canzone, "in continuità con 'Get Me High'" - una delle hit dell'estate 2016 - "riprende il filone del funk rock anni Settanta", e rappresenta "un inno all'amore libero. Il testo scritto da me implora l'accettazione totale dell’altro". In anteprima per Tgcom24, ecco lo "scottante" videoclip del singolo.

All'anagrafe Chiara Gallana, la cantante si è già fatta notare per la sua particolare voce: interprete ideale di blues, soul, jazz e gospel, e con alle spalle una buona esperienza live, Aba ha collaborato con star italiane e internazionali, tra cui Jermaine Paul (nominato ai prestigiosi Grammy Awards e vincitore della versione americana di The Voice), che l'ha invitata ad esibirsi come guest artist in alcuni suoi concerti a Los Angeles, Bali e Giacarta.

