L'"Afghanistan" di Elio De Capitani e Ferdinando Bruni va in scena: "Teatro che parla di civiltà"

I due spettacoli, che attraversano due secoli per raccontare i complessi rapporti tra l'Occidente e l'Asia Centrale, non vengono però scissi: "Afghanistan: Il grande gioco + Enduring freedom" sono pièces indipendenti che possono essere viste in due serate differenti o in un'unica coinvolgente maratona. Dieci brevi storie, poetiche e crudeli, che ci fanno guardare con altri occhi i rapporti tra Oriente e Occidente: perché quello che accade nell’Asia Centrale ha radici lontane, ma oggi ci tocca da vicino; perché il teatro e la storia possono ridisegnare i confini di ciò che pare ignoto e straniero.



“Amiamo il teatro che parla di civiltà continuando a essere vivissimo, che difende la sua ostinata capacità di coinvolgere emotivamente e persino ludicamente lo spettatore, senza perdere nulla in fatto di qualità della scrittura", affermano i due registi.



Si parte quindi con il nuovo ed inedito capitolo "Afghanista: Enduring freedom", che racconta cinque episodi storici, dall'ascesa dei Talebani e del terrorismo islamista ("Il leone di Kabul" ), alla morte del comandate Massud poco prima dell'11 settembre (Miele), che determina l’intervento militare degli Stati Uniti e degli alleati, tra cui l’Italia. I racconti si fanno via via più intimi e personali: i protagonisti di "Dalla Parte degli angeli" e di "Volta stellata" sono impiegati delle ONG e soldati inglesi, con tutto il loro carico di dubbi; solo nel bellissimo finale, "Come se quel freddo", i conflitti sembrano trovare una possibile composizione in un sogno al di là della morte.



“Il grande gioco”, che è andato già in scena lo scorso anno, racconta invece gli altri cinque episodi storici del periodo 1842 – 1996, portandoci a scoprire l'oriente romanzesco dei primi esploratori ("Trombe alle porte di Jalalabad" e "La linea di Durand"), per poi immergerci nelle atmosfere notturne e mélo della fuga del re Amannullah e della regina Soraya ("Questo è il momento"). Con la spy story "Legna per il fuoco" precipitiamo in un clima da guerra fredda che ci traghetta verso il terzo millennio. La prima parte si conclude con lo struggente "Minigonne a Kabul", un’intervista “immaginata” al presidente Najibullah che, poco prima di venire catturato dai Talebani nel 1996, rievoca il suo sogno di un Afghanistan ‘moderno’.