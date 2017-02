L'addio a Bill Paxton, l'attore di "Titanic" e "Aliens"

È morto l'attore Bill Paxton, 61 anni, conosciuto soprattutto per i ruoli in "Aliens" e "Titanic". Ne dà notizia la Bbc, che cita media Usa. Il decesso è avvenuto a causa di complicazioni dopo un intervento chirurgico. Paxton, nato a Fort Worth il 17 maggio 1955 e trasferitosi a Los Angeles a 18 anni, dove aveva trovato lavoro per la casa di produzione New World Pictures, debuttò nel 1975 nel film "Crazy Mama" di Jonathan Demme.



Nel 1984 l'incontro con James Cameron, per il quale ha lavorato con un piccolo ruolo in "Terminator" e poi in "Aliens- Scontro Finale" del 1986. I due divennero molto amici. Cameron aveva anche diretto uno dei video musicali della band di cui l'attore faceva parte, chiamata Martini Ranch, per la canzone "Reach". Ha recitato in "Commando" con Arnold Schwarzenegger e in "Predator 2".