L'Academy invita Guadagnino, le sorelle Rohrwacher e Bellocchio: nuovi giurati degli Oscar

Come ogni anno l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha invitato nuovi membri a far parte dell'organizzazione che assegna i premi Oscar. Quest'anno la lista è lunghissima, ben 928 persone, un record (che supera quello dello scorso anno che era di 774 nuovi invitati). Molti gli italiani, Luca Guadagnino, Marco Bellocchio, Alice e Alba Rochwacher, il compositore Carlo Siliotto, i montatori Valerio Bonelli, Walter Fasano e Cristiano Travaglio, la scenografa Alessandra Querzola.