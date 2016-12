Kylie Minogue svela il segreto della sua bellezza: sedute di onde d'urto a 250 sterline l'ora

La pop star australiana, ossessionata dalla paura di invecchiare, aveva già dichiarato nel 2010, di aver rinunciato definitivamente al botox e di utilizzare, come trattamento per il viso, unicamente una crema, di cui era anche testimonial e che in pochissimi giorni era andata a ruba in tutta la Gran Bretagna. Ma dietro allo splendore del suo viso, perfetto e senza segni dell'età, c'è qualcos'altro: un trattamento a base di radiofrequenze, che piace sempre di più anche molte altra star tra cui Amanda Holden, Nicole Scherzinger e la Spice Girl Mel B. Il trattamento ad onde d'urto è del tutto indolore e non invadente e agisce attraverso la radiofrequenza negli strati più profondi della pelle favorendo la produzione naturale del collagene.