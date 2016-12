30 settembre 2014 Kylie Minogue sexy in tour: "Ma il twerking non fa per me" La cantante provoca a 46 anni: è partita da Londra con una serie di concerti e presto sarà a Parigi e Berlino Tweet google 0 Invia ad un amico

11:15 - Abitino rosso fuoco, gambe e décolleté in bella vista. Kylie Minogue è tornata più in forma che mai. Dopo la fine della storia con il giovane modello Andres Velencoso, la cantante ha rispolverato la carica sexy per il nuovo tour "Kiss Me". E' partita da Londra ma presto sarà a Parigi, Berlino e arriverà fino in Australia. Il twerking dell'amica Miley Cyrus non fa per lei, la star 46enne seduce alla vecchia maniera e i fan apprezzano.

La Minogue ha raccontato a "ES Magazine" che la Cyrus la ha consigliato di provare a fare il twerking: "Ma io le ho risposto che non fa per me". Intanto però Kylie si sente rinata: "Posso avere 46 anni, ma mi diverto ancora a comportarmi come una adolescente. Sono tornata a stare bene un anno dopo la separazione. Per un po', non volevo niente e nessuno. Poi un paio di piccole scintille qua e là ed è stato davvero divertente".



Anche se l'ultimo album "Kiss Me Once" non è stato fortunatissimo, la cantante in tour regala vecchie glorie come "All The Lovers" e "Can't Get You Out of My Head" e recentemente ha presentato quattro brani inediti. Insomma, non ha nessuna intenzione di arrendersi.