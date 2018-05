Kylie Minogue, piccola grande icona pop: 50 anni tra musica e glamour

La carriera di Kylie inizia a soli 11 anni quando appare nella serie tv "Skyways", ma la fama arriva con la soap opera "Neighbours", dove recita accanto a Russel Crowe e Nathalie Imbruglia, facendo registrare audience da capogiro. Avviata alla carriera cinematografica, un’esibizione al microfono nella serie tv svela la sua vena musicale. In poco tempo scala le classifiche locali con il brano "The Locomotion", cover di un vecchio singolo di Little Eva. Il successo internazionale non si fa attendere e il successivo singolo "I Should Be So Lucky" sfonda anche negli Usa.



Il primo album "Kylie" sfiora le 14 milioni di copie, mentre lontano dai riflettori negli anni 90 comincia una relazione con Michael Hutchence, il leader degli Inxs. Poi mette a segno un il duetto con Nick Cave, in "When The Wild Roses Grow", ma la tragica fine di Hutchence la segna profondamente facendola scivolare in un periodo di depressione. Intorno al 2000 arrivano i duetti con i Pet Shop Boys e Robbie Williams, facendola avvicinare ai suoni dance e rendendola protagonista di tour spettacolari e di video che esaltano la sua carica sexy.



Ma a trasformarla in una diva del pop internazionale è "Can't Get Out of My Head", nel 2001, che spopola in tutto il mondo e arriva al primo posto delle classifiche di quaranta Paesi vendendo 10 milioni di copie. All'apice del successo mondiale, arriva l'annuncio shock nel 2005: si deve curare per un cancro al seno. Torna sulle scene due anni dopo più forte di prima ("Una diagnosi di cancro è la cosa più devastante che possa succedere ma porta con sé anche qualcosa di incredibilmente positivo. Ti cambia e cambia il modo in cui la gente di guarda" racconta).



Negli anni successivi duetta con i Coldplay e con Laura Pausini, si concede alcune apparizioni cinematografiche, come quella in "Moulin Rouge" mentre continua a girare il mondo con i suoi tour e diventa un'imprenditrice nel mondo della cosmesi. Non abbandona mai l'impegno a favore della comunità LGTB e della lotta all'Aids.



A Melbourne le hanno dedicato una statua, in Francia è stata nominata Cavaliere delle Arti e della Musica, in Inghilterra ha ricevuto il titolo di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. La sua ultima relazione è stata con l'attore britannico Joshua Sasse, finita nel 2017. Ma vanta diverse storie con Lenny Kravitz, Chris Martin, Olivier Martinez e Jean-Claude Van Damme.



Nei giorni precedenti al suo compleanno ha deciso di condividere con i fan il bilancio dei suoi cinquant'anni postando sul suo profilo Instagram le foto nelle fasi cruciali della sua vita.