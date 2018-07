Kylie Minogue, dolci tenerezze a New York con il nuovo fidanzato

Solomons, sette anni più giovane della Minogue, ha ormai conquistato il cuore della cantante, come dimostra proprio l'ultimo scatto pubblicato dalla diva della musica pop. La dolcezza del loro abbraccio davanti allo skyline di New York ha raccolto, in poche ore, oltre 46mila "cuoricini".



Dimostrando che per la cantante il peggio è passato. Parlando con la rivista "Sunday Times" a febbraio, la star australiana aveva rivelato di esser letteralmente fuggita in Thailandia in seguito allo shock subito dalla separazione con Sasse, attore britannico con cui era precedentemente fidanzata. "Volevo solo fermarmi, sapevo che avevo bisogno di guarire il mio organismo", ha confessato. "La Thailandia è stata l'occasione giusta per riprendermi, diventare forte e andare avanti".



Ora un nuovo, intenso capitolo della sua vita. "Golden”, il suo ultimo album, è uscito anticipato dai singoli "Dancing" e "Stop Me From Falling". Da pochissimo poi ha spento 50 candeline, festeggiando in uno dei locali più trendy di Londra, il "Chiltern Firehouse", con amici e colleghi. Tra loro era presente anche Solomons: un bacio ritratto in uno scatto postato su Instagram da entrambi, li aveva fatti uscire allo scoperto, rivelando così la loro storia.