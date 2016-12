Kurt Cobain, la figlia Frances Bean divorzia dal marito

Le nozze tra i due furono celebrate in gran segreto davanti a una manciata di parenti e amici nell'estate 2014, dopo una relazione che proseguiva già da tre anni. La coppia non ha avuto figli. I legali della Cobain hanno fatto capire che Silva non potrà attingere all'ingente eredità dell'ex moglie, stimata in 450 milioni di dollari.