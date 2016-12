Kurt Cobain, l'album di inediti uscirà il 6 novembre

"Non è un disco dei Nirvana. E' solo Kurt che fa cose che non vi aspettereste da lui", ha detto Brett Morgen nei mesi scorsi, annunciando la pubblicazione dell'album, inizialmente prevista per questa estate.



Per realizzare Montage of Heck, il regista ha avuto accesso a materiale di famiglia mai visto prima e a circa 107 cassette per oltre 200 ore di musica inedita o raramente ascoltata. Tracce che hanno lasciato il segno nel filmmaker: quella musica, per Morgen, "ti trasmette davvero la sensazione di felicità che Cobain provava nello scrivere canzoni. I suoi testi sono spensierati e, allo stesso tempo, puoi percepire il suo sorriso e il calore".