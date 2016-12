Kurt Cobain, in arrivo un album di inediti

Un album di inediti di Kurt Cobain potrebbe essere pubblicato la prossima estate. Ad annunciarlo è Brett Morgen, regista di " Montage of Heck ", il documentario sulla vita del frontman dei Nirvana, prodotto dalla figlia Frances Bean. "Sarà qualcosa di sorprendente", ha dichiarato Morgen, che per il suo film ha avuto accesso a materiale di famiglia mai visto prima e a circa 107 cassette per oltre 200 ore di musica inedita o raramente ascoltata.

Nell'intervista concessa al sito statunitense Bedford + Bowery, Morgen ha spiegato che l'album sarà qualcosa di molto diverso dalla musica che ci si aspetterebbe da Cobain e che i brani non hanno nulla a che fare con i Nirvana: l'album sarà infatti composto da alcune tracce che il cantautore aveva inciso in casa propria, registrazioni rinvenute e visionate per confezionare il film. "Sarà come fare un giro con Kurt in una giorno d'estate a Olympia, Washington, mentre suonano i violini", ha detto Morgen.