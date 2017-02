Kurt Cobain, a 50 anni dalla nascita all'asta una sua chitarra

In concomitanza con quello che sarebbe stato il 50esimo compleanno di Kurt Cobain (il 20 febbraio 1967), una chitarra posseduta e suonata dal frontman dei Nirvana andrà all'asta in esclusiva su eBay. La vendita online partirà il 16 febbraio alle 17 e durerà 10 giorni. Parte del ricavato sarà destinato a un'associazione americana che aiuta i senzatetto a cambiare vita.

Cobain acquistò la chitarra, una Hagstrom Blue Sparkle Deluxe, a fine 1992. In seguito alla sua scomparsa nell’aprile 1994, fu donata dalla moglie Courtney Love a un amico della coppia. Di recente è entrata in possesso di un collezionista di Portland, Nathan Fasold, proprietario del Black Book Guitars un negozio vintage di chitarre specializzato in strumenti con storie uniche. "La chitarra non è stata suonata per decenni - spiega lo stesso Fasold - mostra ancora l’impostazione per mancini del suo precedente proprietario. Quando si tiene la chitarra, è facile immaginare le canzoni che Cobain avrebbe potuto creare con essa. È una vera e propria reliquia di un’icona della musica".



La chitarra è stata autenticata da Earnie Bailey, il principale tecnico di chitarre dei Nirvana. Bailey consegnò la Hagstrom Blue Sparkle Deluxe direttamente a Kurt Cobain nel 1992 su richiesta della star.