10 marzo 2015 Kristen Stewart nel nuovo film di Woody Allen con Bruce Willis e Jesse Eisenberg Cast stellare per la nuova pellicola del popolare regista, che dovrebbe arrivare al cinema nel 2016 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:54 - Kristen Stewart è la nuova musa di Woody Allen. Il produttivo regista, che sta preparando la sua prima serie tv per Amazon, sta lavorando anche a un nuovo film con un cast stellare. Oltre all'ex Bella di "Twilight", già scritturati Bruce Willis e Jesse Eisenberg, che con Allen aveva già lavorato in "To Rome with Love". Non si conosce ancora il titolo e il soggetto della nuova pellicola, che dovrebbe uscire nel 2016.

Secondo il giornale Deadline Hollywood, che ha riportato al notizia, Allen ha incassato il sì degli attori prima ancora di mostrare loro il copione. Il regista sarà affiancato nel progetto dai suoi collaboratori abituali Letty Arsonson, Stephen Tenenbaum e Edward Walson. Woody Allen tornerà nelle sale il 24 giugno con Irrational Man, in cui Joaquin Phoenix e Emma Stone interpretano un professore universitario e una sua studentessa.