Kiss, abbraccio rock con il piccolo Leonardo

Il 16 maggio, infatti, il piccolo Leonardo e la sua famiglia sono stati accompagnati da un volontario al concerto di Bologna, con una pass "All Access" che ha permesso loro di accedere a ogni area. Tutta la famiglia ha assistito al backstage dove il gruppo ha suonato e cantato "in abiti civili" alcune canzoni per un ristrettissimo numero di fan: Leonardo ha incontrato Peter Criss, l’Uomo Gatto e batterista dei Kiss che, informato del fatto che il bimbo aveva espresso il desiderio di suonare la batteria, al momento dell'autografo si è chinato sul piccolo e gli ha regalato le sue bacchette autografate. Non solo. La band ha fatto un dono speciale a Leonardo: un tamburo, il rullante della batteria, autografato da tutti i componenti.

"Non credeva ai suoi occhi - racconta la mamma - ha preso il tamburo, più grande di lui e non l’ha più lasciato. E' stata un'emozione unica per lui, proseguita con il concerto: due ore durante le quali ha cantato e 'suonato' con il suo nuovissimo tamburo, tutte le canzoni. Non ha mai smesso di sorridere, fino a quando anche l'ultimo riflettore si è spento e siamo tornati in hotel. E' stata un’esperienza unica per lui, ma anche per noi, che da sempre gli siamo accanto per combattere la dura battaglia contro la malattia. Vogliamo fare un ringraziamento speciale al team di Make-A-Wish Italia che ha reso tutto ciò possibile".