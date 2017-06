Kirsten Dunst vuole diventare mamma: "E' il momento"

"Sono arrivata ad un punto della mia vita in cui mi dico, 'Lavoro da quando ho 3 anni, è ora il momento di calmarmi e avere dei figli". Kirsten Dunst vuole diventare mamma, come ha confessato in un'intervista a Marie Claire Uk. E dopo più di 30 anni passati sotto i riflettori, l'attrice ha deciso di prendersi un periodo per se stessa e per costruire una famiglia insieme al compagno Jesse Plemons , conosciuto sul set della seconda stagione di "Fargo" .

La star americana ha dichiarato di non essere mai stata ossessionata dall'idea di dover avere un figlio: "Non ero una di quelle persone che credevano di avere assolutamente bisogno di un fare un figlio, ma poi è nata la bimba a cui ho fatto da madrina. La adoro. È un amore che... non puoi capirlo finché non lo provi".



Il 2017 sembrerebbe quindi l’anno perfetto per staccare la spina dallo showbiz. La Dunst ha appena preso parte al film "L'inganno" di Sofia Coppola, presentato a Cannes, oltre a "Woodshock" e non ha nessun altro progetto cinematografico in cantiere.