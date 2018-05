Kirsten Dunst è diventata mamma di un maschietto

Kirsten Dunst è diventata mamma per la prima volta. A dare la notizia della nascita del primo figlio dell'attrice e del suo compagno Jesse Plemons è stato il magazine americano "People": il parto infatti sarebbe avvenuto lo scorso weekend, a Los Angeles, nel più stretto riserbo. Ancora non si conosce il nome del bambino.

"È un maschio, mamma e figlio stanno bene", ha rivelato un insider al magazine. Che la nascita sia avvenuta in totale privacy, lontani dagli occhi di fotografi e social, non deve stupire: la Dunst aveva confermato la gravidanza solo a metà febbraio, posando per una campagna pubblicitaria (e per la fotografa Autumn de Wilde) in una posa botticelliana simile a quella di Beyoncé in attesa dei gemelli Rumi e Sir.



La trentaseienne attrice americana di origini tedesche e Plemons, attore che lui, si sono conosciuti sul set della serie televisiva "Fargo".