King Krule, nuovo disco e data unica in Italia per il giovane talento

A quattro anni di distanza dall’acclamato album d’esordio "Six Feet Beneath the Moon", torna King Krule con "The OOZ" in uscita il 13 ottobre. A soli 23 anni l'artista proveniente dal sud est di Londra ha saputo costruirsi la reputazione con una delle voci più crude e sorprendenti del panorama mondiale. Nel suo tour tra Usa ed Europa arriverà in Italia per un'unica data, ai Magazzini Generali di Milano il 28 novembre.