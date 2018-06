Kill Nea, un rocker da Nazionale... cantanti: ecco "Il rock non esiste più"

Si intitola "Il rock non esiste più" il singolo di Kill Nea. "C'è chi dice che il rock è morto e chi invece sostiene che il rock non morirà mai. Di sicuro 'quel' modo di vivere, di suonare e di fare rock del periodo 'pre-social', ormai non esiste più" spiega il cantautore bolognese, colonna della Nazionale cantanti dal 1998, con 80 presenze. Tgcom24 vi offre il video del brano in anteprima.