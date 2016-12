Kid's Choice Awards, The Kolors vincono nella categoria italiana

Grande successo per The Kolors che hanno vinto nella categoria "Cantante italiano preferito" ai Kid's Choice Awards 2016 di Nickelodeon. Durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta a Los Angeles al Forum di Inglewood, hanno trionfato, vincendo l'ambito dirigibile arancione, anche Adele , Jennifer Lawrence , Justin Bieber , Sofia Vergara , Will Ferrell, Amy Poehler, Zendaya, The Voice, SpongeBob e Fifth Harmony.

Condotto da Blake Shelton, superstar della musica country e coach dello show di Nbc "The Voice", il grande show della rete leader nell'intrattenimento per giovanissimi ha celebrato gli idoli della cultura pop con i premi attribuiti principalmente in base alle scelte e ai gusti di chi ha da 6 a 14 anni.





Ecco i principali premi:

FILM PREFERITO: Star Wars - Il risveglio della Forza

ATTORE PREFERITO: Will Ferrell (Daddy's Home)

ATTRICE PREFERITA: Jennifer Lawrence (The Hunger Games)

CARTONE ANIMATO PREFERITO: Hotel Transylvania 2

TV SHOW: The Thundermans

TALENT SHOW PREFERITO: The Voice

CANTANTE PREFERITO: Justin Bieber (maschi), Ariana Grande (femmine)

CANZONE DELL'ANNO: Adele (Hello)

GRUPPO MUSICALE PREFERITO: Fifth Harmony

MIGLIOR CANTANTE ITALIANO PREFERITO: The Kolors

Intantodei The Kolors, terzo album più venduto in Italia nel 2015, ha conquistato il quarto disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute. A maggio,e la sua band tornano ad esibirsi dal vivo: saranno lunedì 16 maggio all'Alcatraz di Milano e lunedì 23 maggio all'Atlantico di Roma.