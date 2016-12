7 gennaio 2015 Khan Bonfils muore sul palco L'attore, che ha recitato in "Star Wars" e "Skyfall", stava provando "Dante's Inferno" in un teatro Londra: ancora da chiarire le cause del decesso Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:58 - Si è accasciato sul palco mentre provava lo spettacolo teatrale "Dante's Inferno" a Londra e Khan Bonfils è morto sul colpo. L'attore 42enne è comparso in molti film tra cui "Star Wars: Episodio 1" e "Skyfall" della serie di James Bond. Al The Rag Factory, nell'est della capitale inglese, stava preparando il nuovo spettacolo che avrebbe dovuto debuttare il 7 gennaio. Ora gli organizzatori stanno pensando di rimandare lo show.

Conosciuto anche per aver vestito i panni del maestro Jedi Saesee Tiin ne "La minaccia fantasma", era apparso anche in "Batman Begins" e in "Tomb Raider - La culla della vita". La passione per la recitazione lo aveva portato a misurarsi anche con il teatro. L'ultima a Londra, dove durante le prove l'attore è improvvisamente caduto a terra. Paramedici e membri della compagnia Craft Theatre hanno tentato di rianimarlo, ma senza riuscirci: all'arrivo dell'ambulanza non c'era ormai più nulla da fare. Ancora da chiarire le cause della morte.