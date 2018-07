Kevin Spacey, tre nuove accuse di molestie sessuali

Ancora guai per Kevin Spacey, nuovamente nella bufera per tre nuove accuse di molestie sessuali. Stando a TMZ l'attore inglese sarebbe stato denunciato, tra febbraio e aprile, per tre aggressioni avvenute a Londra tra il 1996 e il 2013. La polizia e gli agenti del Child Abuse and Sexyal Offences Command avrebbero già avviato le indagini per verificare i reati.

Secondo la stampa inglese due uomini avrebbero denunciato Spacey a febbraio, per essere stati molestati dall'attore a Lambeth, nel 2008, e a Gloucester, nel 2013. Un terzo uomo lo ha invece denunciato ad aprile, per abusi subiti nel 1996. Spacey era già sotto indagine dopo le accuse di avance sessuali di Anthony Rapp, che nel 2017 aveva denunciato l'attore per gli abusi subiti quando era ancora 14enne. In quell'occasione Kevin si era difeso dicendo di non ricordare, facendo le sue scuse e "sviando" il caso con il suo coming out. Ma alla denuncia di Rapp ne sono seguite molte altre e anche per lui, come per Weinstein, le conseguenze del polverone sollevato dal caso, sono state gravi. Spacey è stato espulso dal suo ruolo in "House of Cards" e la sua fondazione è stata chiusa. Adesso una nuova tegola si abbatte su di lui.