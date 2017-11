Kevin Spacey, spunta un weekend in Costiera Amalfitana "su uno yacht di lusso con 11 ragazzi, party selvaggi"

L'autore dell'articolo del Sun, Nick Pisa, racconta che il noto attore avrebbe approfittato di una pausa di lavorazione per trascorrere due giorni in mare a bordo di una barca extralusso, l'Highlander, che già aveva ospitato il Principe Carlo d'Inghilterra: sette cabine, elicottero, solarium e vasca idromassaggio. Un super yacht per rilassarsi nella massima privacy.



Un amico di uno dei massaggiatori che erano a bordo ha raccontato che Spacey si presentò completamente nudo, "e il mio amico, sconvolto, gli disse di rivestirsi. La risposta di Spacey fu che lo avrebbe pagato il doppio se si fosse fatto toccare in varie parti del corpo, ma il mio amico gli disse che non era interessato". Sulla Costiera Amalfitana il premio Oscar si è fermato circa un mese, fra agosto e settembre, girando tra Ravello, Capri (dove si è fatto fotografare in giro tra locali, ristoranti e boutique comprando giubbotti da mille euro per i suoi accompagnatori), Cetara e Napoli per interpretare Gore, il biopic Netflix diretto da Michael Hoffman.