Kevin Spacey, indagato per molestie a L.A.: ma il caso potrebbe essere rigettato

Kevin Spacey potrebbe non essere accusato di molestie sessuali. Almeno non per quelle avvenute nell'ottobre del 1992. Il suo caso, come riferisce in esclusiva il sito TMZ, presentato per la revisione all'ufficio del procuratore distrettuale della contea di L.A. il 5 aprile scorso, sarebbe stato esaminato e rigettato perché i termini sarebbero scaduti.

Il Dipartimento per le vittime speciali del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles stava conducendo l'indagine in questione sul caso Spacey dal dicembre 2017. Al momento starebbe tuttavia esaminando anche tutti gli altri casi di "cattiva condotta sessuale" a carico di Spacey, come riferisce il sito TMZ, accusato di molestie anche in altri stati, così come a Londra, dove è attualmente sotto inchiesta per almeno 3 denunce di aggressioni.

Attalmente l'attore, rimosso e sostituito sia in televisione sia al cinema, starebbe completando la riabilitazione dalla dipendenza dal sesso in Arizona. Non è ancora incriminato per nessuno dei presunti reati commessi... ma non è ancora fuori pericolo.