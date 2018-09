Kevin Spacey denunciato per molestie da un massaggiatore

Non sono finiti i guai per Kevin Spacey che, come riporta il Guardian online, è stato denunciato per abusi sessuali nei confronti di un massaggiatore in California. L'aggressione risalirebbe a due anni fa in un'abitazione a Malibu. L'attore premio Oscar è già indagato dalla polizia negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per presunte molestie.