Kevin Smith, il regista di "Clerks" twitta dall'ospedale: "Ho avuto un infarto"

Il regista era impegnato nella registrazione dello show AMC "Comic Book Men" quando è stato colto da un malore e portato immediatamente in ospedale. Così ha raccontato su Twitter: "Dopo il primo show di questa sera, ho avuto un grave attacco di cuore. Il dottore che mi ha salvato la vita mi ha detto che ho avuto un blocco al 100% dell’arteria coronaria sinistra. Se non avessi cancellato il secondo show per andare in ospedale, sarei morto stasera. Ma per adesso, non sono ancora sotto terra".