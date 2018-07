Kevin Bacon, il divo di "Footloose" spegne 60 candeline

Kevin Norwood Bacon, per il grande pubblico più semplicemente conosciuto come Kevin Bacon , compie 60 anni. Nato a Filadelfia l'8 luglio 1958 e più giovane di una famiglia di sei figli, all'età di 13 anni aveva già deciso che la sua strada sarebbe stata il mondo dello spettacolo. Lascia infatti casa per trasferirsi a New York e qui inizia a formarsi, frequentando la "Circle in the Square Theater School".

Il debutto nel mondo dello spettacolo avviene prima sul grande schermo, con "Animal House" (1978) e poi in tv con il ruolo di Tim Werner nella celebre soap opera "Sentieri". Nel 1982 vince un premio per uno spettacolo recitato a Broadway, dove lavora accanto a due allora sconosciuti attori come Sean Penn e Val Kilmer.



Il grande successo al cinema arriva con il film "Footloose" (1984) diretto dal regista Herbert Ross, in cui Bacon interpreta il ruolo di Ren McCormack. Nel 1987 è il protagonista in "Una gita pericolosa" di Jeff Bleckner, mentre nel 1988 interpreta la commedia "Un amore rinnovato" con Elizabeth McGovern, senza perdere mai di vista l'amore per il teatro.



Nel 1990 interpreta altre due pellicole importanti, come "Tremors" e "Linea mortale". A metà degli Anni 90 abbraccia anche la musica, creando col fratello Michael un duo rock chiamato "The Bacon Brothers", con cui ha pubblicato anche tre album.



Nel 1991 interpreta la commedia romantica "Dice lui, dice lei" e parallelamente interpreta il ruolo del prostituto gay nel film "JFK - Un caso ancora aperto" di Oliver Stone.



Lavora poi, tra gli altri film, in "Codice d'onore" (1992), con Tom Cruise, Demi Moore Jack Nicholson, in "The River Wild - Il fiume della paura" (1994) con Meryl Streep, in "Apollo 13" di Ron Howard (1995), in "Sleepers" (1996) con Brad Pitt e Robert De Niro e ne "L'uomo senza ombra" (2000).



Nel 2011 poi interpreta il ruolo di Sebastian Shaw nel film "X-Men - L'inizio", diretto da Matthew Vaughn. Nel 2015 invece è nel cast di "Black Mass - L'ultimo gangster" accanto a Johnny Depp.



Nel suo curriculum anche alcune partecipazioni come guest star nella celebre serie tv "Will & Grace". Sul piano sentimentale Bacon è sposato dal 1988 con l'attrice Kyra Sedgwick, conosciuta sui set e dal cui amore sono nati due figli, Travis e Sosie Ruth.