Kenny Warner apre "Jazz al Parenti", cinque domeniche di musica a teatro

11:30 - Al via "Jazz al Parenti", iniziativa dell'omonimo teatro milanese, che ospiterà cinque concerti dedicati alla musica improvvisata. Cinque domeniche di grande musica, in una rassegna che nasce dalla collaborazione con "Aperitivo in Concerto", storica manifestazione del Teatro Manzoni. Si partirà il primo febbraio alle 11 con un'icona del jazz, il pianista statunitense Kenny Warner, che si esibirà con il suo trio.

Attivo dalla seconda metà degli Anni Settanta, Werner ha collaborato con grandissimi nomi del jazz e di recente ha ricomposto il trio che aveva guidato alla fine degli Anni Novanta, suonando nuovamente con il contrabbassista Johannes Weidenmueller e il batterista Ari Hoenig.



La rassegna riporterà a Milano Steve Kuhn (il 10 maggio) e il sassofonista Lew Tabackin (il 12 aprile), entrambi assenti da lungo tempo dal capoluogo lombardo. Il 22 marzo, il palcoscenico del Teatro Franco Parenti ospiterà il chitarrista Peter Bernstein, ma ci sarà spazio anche per un protagonista emergente del jazz, come il sassofonista Logan Richardson (26 aprile), recentemente acclamato dalla critica e dal pubblico internazionale per le sue performance con il gruppo Next Collective.



INFO E PRENOTAZIONI

Teatro Franco Parenti

via Pier Lombardo, 14

tel. 02 59995206

e-mail biglietteria@teatrofrancoparenti.it