Kendall Jenner spinge via il bodyguard dal red carpet

Il Met Gala è considerato “l’Oscar del fashion” e infatti il suo red carpet è una vera e propria celebrazione del top della moda internazionale con la presenza delle maggiori star del mondo, ed è molto facile fare “brutta figura”.



La modella 22enne Kendall Jenner, sorellastra della famosa Kim Kardashian, è finita nel mirino di numerose polemiche del Met Gala 2018.



Dopo essere stata criticata per il suo outfit, una tuta bianca ritenuta troppo semplice per un evento di quella portata, ha dato spettacolo con un gesto davvero poco elegante: ha spinto via un bodyguard che rischiava di rubarle la scena davanti all'obiettivo dei fotografi.



Com’era prevedibile, il gesto ha fatto discutere molto il web: "Chi si crede di essere per spingere via un addetto della sicurezza?" scrivono gli utenti su Twitter.