Kelly Rowland, tutta nuda con il pancione

Manca poco al giorno del parto, ma Kelly Rowland non rinuncia alla giusta dose di sensualità. Completamente nuda e con il pancione ben in vista, la cantante è stata immortalata in tutta la sua bellezza dal fotografo Lance Gross per il magazine "Elle". "Il corpo deve essere celebrato. E' stupendo vedere che porta dentro di sé una vita. Sono rimasta colpita dalle cose che ho saputo sul parto e di come il corpo lo affronti naturalmente"