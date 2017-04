Keira Knightley torna nel nuovo capitolo dei Pirati dei Caraibi, ecco il trailer

Dopo 10 anni dalla prima apparizione nella saga dei "Pirati dei Caraibi", Keira Knightley tornerà a vestire i panni di Elizabeth Swann. Ora abbiamo la conferma grazie al nuovo trailer internazionale del quinto capitolo: La vendetta di Salazar. Al suo fianco tornerà anche Orlando Bloom nei panni di Will Turner. Nelle immagini promozionali, l'attrice si vede solo in un breve frammento, ma questo basta a suscitare entusiasmo per l'uscita programmata per il 24 maggio.