Keira Knightley, splendida trentenne

Moda, cinema, televisione. Keira non si è fatta mancare nulla. Dai primi passi nelle serie (a 5 anni ha chiesto un agente come regalo di compleanno) al grande successo al fianco di Johnny Depp e Orlando Bloom. Ha recitato in tantissimi film, dai "Pirati dei Caraibi" a "Anna Karenina" e "Orgoglio e pregiudizio". E' stata legata a Jamie Dornan prima di "50 Sfumature", quando ancora era solo un modello irlandese, ha convissuto col collega Rupert Friend e a maggio 2012 si è fidanza ufficialmente con Righton, tastierista della rock band Klaxons che ha sposato a maggio 2013. A dicembre 2014 ha annunciato la sua prima gravidanza.



L'anno scorso è apparsa senza veli per protestare contro i ritocchi fotografici. Ha infatti posato in topless per Interview Magazine ma ponendo una condizione, quella che le foto non fossero ritoccate con photoshop: "Voglio che mi vedano per come sono realmente. Il mio corpo è stato manipolato cosi tante volte per le ragioni più diverse, sia che si tratti di paparazzi o locandine di film".



L'aspetto fisico dell'attrice fu 'stravolto' in modo controverso sulla locandina del film "Re Artu" (2004). Il suo seno fu ritoccato in modo da sembrare più grande di quanto fosse realmente. L'immagine fece scandalo e anche se lo studio fotografico se ne assunse la colpa, la Knightley fu ugualmente messa sotto tiro. Da femminista, inoltre, la Knightley ha detto di essere profondamente infastidita dal fatto che il cinema si adegui a ciò che un gruppo di uomini di mezza età di razza bianca vuole: "Ho detto no a molti ruoli perché mi chiedevano di fare cose che non avrebbero mai chiesto ad un attore uomo, come sesso gratuito e violenza".