Keira Knightley dice basta: "Non dovete ritoccare il mio seno e le mie foto"

18:28 - Una delle attrici più talentuose di Hollwyood dice basta al photoshop. Keira Knightley ha iniziato una dura battaglia per evitare che le sue foto vengano ritoccate. E' il caso del famoso servizio in topless apparso ad agosto su "Interview". "Ho chiesto esplicitamente al direttore e alla redazione che non ritoccassero il mio seno. Non voglio che il mio corpo sia manipolato in alcun modo", ha rivelato al Times.