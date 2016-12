26 dicembre 2014 Katy Perry video regina del 2014: il suo "Dark Horse" è il clip più visto dell'anno Con quasi 740 milioni di visualizzazioni il video della popstar americana ha fatto il vuoto. Alle sue spalle Enrique Iglesias e Shakira in coppia con Rihanna Tweet google 0 Invia ad un amico

12:53 - In tempi in cui si vendono sempre meno dischi, la cartina di tornasole del successo sono spesso le visualizzazioni in Rete dei video. E da questo punto di vista la regina del 2014 è stata Katy Perry: il suo video di "Dark Horse" è stato visto quasi 740 milioni di volte. Dietro di lei Enrique Iglesias con "Bailando" e Shakira e Rihanna con "Can't Remember To Forget You".

La classifica dei video più visti ha criteri tutti suoi e non rappresenta per forza di cose i dischi di maggior successo dell'anno. Entrano in gioco la bellezza della singola canzone e il fascino delle immagini con le quali si è voluto accompagnarla. E da questo punto di vista alcuni artisti hanno dimostrato maggiore propensione di altri. Infatti sia Katy Perry che Shakira che Iglesias hanno più di un video tra i più visti di quest'anno. E proprio questi dati certificano il flop di "Artpop" di Lady Gaga, nel momento in cui lei, regina dei video solo qualche anno fa, non ha piazzato nemmeno un singolo nei primi venti più visti.



La supremazia della Katy Perry in versione regina egizia in "Dark Horse" è tutta nel distacco con il secondo video più visto: 740 milioni per la cantante, 620 milioni per "Bailando" di Iglesias. Shakira si piazza al terzo e quarto posto: "Can't Remember To Forget You" ha raccolto 451 milioni di visualizzazioni, mentre "La La La" 428 milioni. Quinto posto (e 420 milioni di clic) per Jeson Derulo e Snoop Dog con la loro "Wiggle".



A completare la top 10 ci sono Meghan Trainor, che ha raccolto 417 milioni di clic con "All About That Bass", Iggy Azalea con Charli XCX ("Fancy", 405 milioni), la rivelazione Sia con il suo tormentone "Chandelier" (402 milioni), Taylor Swift ("Shake It Off", 403 milioni) e Nicki Minaj, che con le sue curve esplosive nel video di "Anaconda" si è fatta ammirare 344 milioni di volte.