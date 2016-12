Katy Perry, sexy e sbarazzina in intimo

Icona pop e ora anche sexy star. Katy Perry approfitta della pausa del suo " Prismatic World Tour " e posa in intimo per Vogue Japan, che le dedica la copertina del numero di settembre. Immortalata dall'obiettivo dell'italiano Giampaolo Sgura , tra i più famosi fotografi di moda, la nuova regina del pop mostra il suo lato sensuale, mentre si vocifera di una nuova rottura con il fidanzato John Mayer: sarebbe la quarta in tre anni.

Taglio sbarazzino, babydoll, piume e la solita ironia, mista a pose provocanti. C'è tutta Katy Perry nelle foto di Vogue Japan, che l'ha scelta come cover girl forse anche per il suo stile molto eccentrico, colorato e audace. Negli scatti pubblicati dalla rivista, il lato più irriverente della cantante resta in secondo piano. A emergere è soprattutto il suo carattere forte, molto forte.



Non a caso, a 30 anni, Katy Perry è la terza star più pagata del mondo (la numero uno tra le donne), secondo la rivista Forbes, che ha stimato un patrimonio di 135 milioni di dollari nel 2015 e che le ha regalato pure la copertina. "Un sogno che si realizza, il frutto di tanto duro lavoro", aveva commentato la popstar, che il suo caratterino lo ha mostrato in diverse occasioni, non ultimo l'inserimento a gamba tesa nel litigio social tra Nicki Minaj e Taylor Swift dopo le nomination del MTV Video Music Awards.