Katy Perry regala il nuovo album a chi compra biglietto del tour

La Perry lancerà anche un tour americano con ben 43 serate nelle arene più grandi del paese che la vedrà impegnata dal 7 settembre al 5 febbraio. All`interno di "Witness", invece, saranno inseriti i singoli già pubblicati dalla cantante: Chained to the Rhythm e Bon Appetit. Nel piccolo teaser che accompagna l`annuncio, inoltre, è presente un assaggio di Witness, la title track.

"Ho lavorato con artisti un po' diversi dal solito… la collaborazione ha portato molte novità al mio sound. Ai miei collaboratori di lunga data, invece, ho chiesto di propormi beat e tracce che sarebbero andate bene per i Three 6 Mafia, o artisti di questo tipo", ha detto Katy Perry durante un`intervista per ET Canada parlando del disco.