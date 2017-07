Katy Perry regala il nuovo album a chi compra biglietto del tour americano

Prima ha annunciato l'uscita del nuovo album "Witness" (9 giugno) e poi il tour. Così Katy Perry ha avuto la brillante idea di unire le due cose con una iniziativa. Regalare il disco (dal 20 maggio) a chi acquista il biglietto del concerto per le sole date americane. Per la tappa italiana del tour, in programma il 2 giugno 2018 a Bologna, tale promozione non sarà quindi valida.