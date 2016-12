3 aprile 2015 Katy Perry per errore rende pubblico il suo numero di telefono Condivide un video con il suo cagnolino, ma la medaglietta svela il recapito Tweet google 0 Invia ad un amico

20:11 - Epic fail social per Katy Perry, che ha condiviso un video in compagnia del suo cagnolino senza rendersi conto che il numero di telefono era perfettamente leggibile sulla medaglietta. Il dettaglio non è passato inosservato ai 67 milioni di fan su Twitter e gli altri 16 su Instagram, e in tanti si sono premurati di avvertirla dello scivolone. La Perry ha quindi cancellato il video e disattivato immediatamente il numero.

Ma quello di Katy Perry non è il primo numero-vip ad essere finito in Rete. L'anno scorso, durante l'edizione americana di "The Voice", il giudice Blake Shelton aveva infatti minacciato di divulgare il numero del collega Adam Levine. Dopo vari tira e molla aveva reso pubblica la preziosa informazione, costringendolo così a cambiare recapito.



Anche da noi la povera Noemi è stata vittima dello stesso scherzo da parte di J-Ax. Il rapper aveva infatti lanciato su Twitter l'hashtag #prontoNoemi e il telefonino della cantante era stato sommerso dalle chiamate.