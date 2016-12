Katy Perry-Miranda Kerr, un selfie "distensivo" sotterra l'ascia di guerra tra le due

Due sorrisi per un selfie. Katy Perry e Miranda Kerr si sono scattate una foto dietro le quinte della sfilata Moschino a Los Angeles. Poi l'hanno condivisa con i fan sui social, forse per mettere finalmente a tacere i gossip maligni che le volevano ai ferri corti. Secondo i rumors infatti, Miranda mal sopporterebbe il rapporto creatosi troppo in fretta tra il figlio Flynn e la nuova fidanzata del padre, Orlando Bloom.