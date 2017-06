Katy Perry in diretta su YouTube per promuovere il nuovo album "Witness"

Venerdì 9 giugno esce in contemporanea in tutto il mondo il nuovo album di Katy Perry, intitolato "Witness". Lo stesso giorno si aprono ufficialmente anche le prevendite per la data italiana del nuovo tour che toccherà Bologna il 23 maggio 2018. Per ingannare l'attesa, potremo seguire la star in streaming su YouTube da una casa completamente monitorata da telecamere, in perfetto stile "Grande Fratello", per tutto il weekend: 72 ore di vita in diretta no-stop.