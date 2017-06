Katy Perry: "I tre migliori uomini con cui ho fatto sesso sono..."

Divertente la reazione di Diplo, con il quale la Perry ha avuto una breve relazione nel 2014, il quale su Twitter ha scritto: "Non ricordavo nemmeno di averci fatto sesso", per poi vantarsi ironicamente: 'Ho vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi del sesso'.



Con Orlando Bloom la cantante è stata meno di un anno, mentre con John Mayer, la love story è durata circa 3 anni, dal 2012 al 2015. E' lui il primatista assoluto.



La cantante ha "svelato" particolari intimi e privati della sua vita, dai più tristi come i pensieri suicidi o la depressione fino ai più "leggeri" come il sesso, durante una diretta streaming di tre giorni su YouTube per il lancio del suo quinto album, "Witness". La Perry ha invitato a casa sua varie persone e si è fatta riprendere in vari momenti della giornata. Tra questi anche durante un’intervista con James Corden durante la quale il conduttore britannico le ha chiesto di "ordinare, dal peggiore al migliore, i suoi ex a letto”... e lei lo ha fatto con nonchalance, premettendo tuttavia che "tutti erano stati ottimi amanti“.