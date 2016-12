Katy Perry festeggia 30 anni e conquista il Super Bowl

11:57 - Su Facebook potrebbe ricevere 75 milioni di auguri mentre su Twitter poco meno di 59 milioni, tanti quanti sono i follower che la seguono. La burrosa e prorompente Katy Perry, nata il 25 ottobre 1984 con il nome di Katheryn Elizabeth Hudson, festeggia cifra tonda: 30 anni. Nei prossimi mesi la attendono nuove sfide: l'halftime del Super Bowl e il tour in Europa.

La Perry aveva in mente un party faraonico tra le piramidi in Egitto per accogliere i 30 anni, ma ha dovuto annullare la festa per ragioni di sicurezza. Nonostante l'intoppo, però, Katy ha più di un motivo per festeggiare, visto che l'attendono mesi intensi. La cantante si è infatti accaparrata l'esibizione nell'intervallo del Super Bowl (la finalissima di football americano che si terrà il primo febbraio) e da novembre porterà il Prismatic World tour in giro prima in Oceania e poi in Europa.



Un successo mondiale per l'artista californiana, nelle cui vene scorre sangue tedesco, portoghese, irlandese e inglese. Sono i genitori, predicatori, gli artefici del suo successo planetario: a 9 anni cominciarono infatti a farla cantare in chiesa, mentre le prime incisioni risalgono al 1999, quando aveva appena 15 anni. La celebrità, però, arriva solo nel 2008, con il singolo "I Kissed a Girl".

L'album "One of the Boys" diventa il 33esimo album più venduto a livello mondiale nel 2008 e, con oltre un milione di copie vendute, è stato certificato disco di platino negli Stati Uniti. Due anni più tardi è la volta di "Teenage Dream", che raggiunge la vetta della classifica statunitense. L'album viene ristampato nella primavera del 2012 con tre canzoni inedite, fra cui "Part of Me" e "Wide Awake". Il suo terzo album, "Prism", viene pubblicato nel 2013, raggiungendo ancora la vetta della classifica statunitense. Cinque i singoli estratti, tra cui la hit "Roar", che ha venduto oltre 10 milioni di copie.



La cantante ha ricevuto nove nomination per i Grammy Awards, detiene il record per il maggior numero di settimane consecutive nella top-ten della classifica dei singoli Usa ed è stata la prima utente di Twitter a superare la soglia di 50 milioni di follower. Oltre all'attivita' di cantautrice, ha debuttato anche al cinema nel 2012 con il film "Katy Perry: Part of Me".